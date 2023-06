14 Wunderschön angerichtet: Hong Xu mit einer Platte fürs Korean BBQ Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Im neuen Restaurant Bulgogi Queen stehen die koreanischen Publikumslieblinge auf der Karte. Das scharfe Superfood macht einfach Spaß, findet Kathrin Haasis, das Selbstkochen nicht unbedingt.















Natürlich sollte ganz Asien nicht in einen Topf geworfen werden. Aber offensichtlich ist, dass die Menschen dort mit dem Essen mehr Spaß haben als Europäer. Wer hat schließlich den witzigen Bubbletea erfunden, die Kultlimonade Ramune mit dem lustigen Glaskugelverschluss oder das unterhaltsame Kochen am Tisch? Chinesen, Japaner und Koreaner! In China werden im Restaurant mehrere Gerichte für alle Gäste zum Sharing bestellt, wie man heutzutage dazu sagt. In Japan sitzen alle beim Shabu Shabu um einen Topf heißer Brühe herum und garen darin ihr Fleisch. Und in Korea wurde das sowieso schon allseits beliebte Barbecue an den Tisch gebracht. Denn gemeinsames Kochen ist immer spaßig, auch wenn man sich nicht viel zu sagen hat.