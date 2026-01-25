Neues Restaurant im Test: Ein Stückle Mumbai im Stuttgarter Westen
11
Neue Spezialitäten im Restaurant Aroma im Stuttgarter Westen. Foto: LICHTGUT

Pani Puri und Palak Paneer – das neue Restaurant Aroma bietet viel. Kulinarikautorin Anja Wasserbäch freut sich besonders über eine Spezialität, die sie in Stuttgart bisher vermisste.

Wer einmal in der Megametropole Mumbai war, wird vieles nicht vergessen: das Gewusel, die Gerüche, aber auch den ganz besonderen Geschmack. Straßenstände prägen das Stadtbild, obwohl vor ihnen oft gewarnt wird. Das Zeug, was am löchrigen Straßenrand angeboten wird, ist tatsächlich Fast Food. Schnelles Essen auf die Hand, und das zu Schnäppchenpreisen. Eine echte Spezialität ist Vada Pav, eine Art frittierter Kartoffelstampf, der in ein Brötchen gepresst wird. Ein würziges Chutney hält alles zusammen. Wer Kartoffeln und Frittiertes mag, wird diesen Geschmack nicht vergessen.

