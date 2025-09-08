Neues Restaurant Bahagina: Lohnenswerter Abstecher ins Bohnenviertel

7 Zemikiel Ghebretinsae serviert aromatische Speisen mit traditionellem Injeera. Foto: Michael Weier

Ostafrikanische Küche ist keine Seltenheit mehr in Stuttgart. Das Bahagina bietet zwar auch die Klassiker eritreischer Küche – aber noch einiges mehr.











In der Wagnerstraße 30 im Stuttgarter Bohnenviertel trifft schwäbisch- rustikale Gaststuben-Gemütlichkeit schon seit vielen Jahren auf Dekoration aus Afrika. 16 Jahre lang hat Tesfamicael Sare in der ehemaligen Szenekneipe Eger eritreische Küche serviert, vergangenen Herbst ist er mit seinem Lokal Injeera an den Rotebühlplatz umgezogen. Fans ostafrikanischer Küche kommen in der Wagnerstraße 30 trotzdem weiter auf ihre Kosten: Hier hat der Eritreer Zemikiel Ghebretinsae übernommen, der vor ungefähr zehn Jahren nach Deutschland kam. Bahagina hat er das Restaurant genannt, Hoffnung.