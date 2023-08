16 Ganz neu am Killesberg: die Kette Big Chefs aus der Türkei Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Früher oder später sind die bisherigen Pächter des Restaurants auf der Killesberghöhe gescheitert. Nun ist die türkische Kette Big Chefs eingezogen. Hummus und Hühnchen mit Kreuzkümmel bekommen von unserer Testesserin Kathrin Haasis gute Noten.















Wenn Pizza und Pasta nicht funktionieren, welches Konzept kann dann Kundschaft ins Restaurant am Killesbergpark locken? Auf die Münchner Kette Oh Julia ist Ende Juli Big Chefs gefolgt. Das aus der Türkei stammende Erfolgsmodell macht seine Gäste mit levantinischer Küche sowie mit allen Lieblingsspeisen, die gerade in oder Evergreens sind, bislang in 70 Restaurants im nahen und ferneren Osten glücklich. Es ist der vierte Pächter seit Einweihung der Killesberghöhe im Jahr 2011, wo die Besucherzahlen stark vom Wetter abhängen.