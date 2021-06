Neues Rathaus in Baltmannsweiler

1 Vor allem in den Abendstunden mit Beleuchtung ein Hingucker: das neue Rathaus in Baltmannsweiler Foto: Zooey Braun

Das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen sieht das neue Rathaus und sanierte Umfeld des Rathauses in Baltmannsweiler als gelungenes städtebauliches Projekt.

Baltmannsweiler - Nur noch alte Bilder erinnern an das ausgediente Rathaus, das längst nicht mehr den Anforderungen an ein zeitgemäßes Verwaltungsgebäude genügte, und an die unansehnliche Ortsmitte, die eigentlich keine war. Wer heute als Auswärtiger nach Baltmannsweiler kommt, staunt nicht schlecht über ein modernes Rathaus und die gelungene Sanierung des Umfeldes.