Messerattacke am Bahnsteig Brutale Gewalttat am Bahnhof Esslingen

Am Bahnhof in Esslingen ist es am Donnerstag zu einem Messerangriff gekommen. Einer der zwei Beteiligten liegt mit schweren Gesichtsverletzungen im Krankenhaus. Ist der Bahnhof ein krimineller Brennpunkt?