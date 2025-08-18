Neues Quartier am Neckar: In der Wendlinger Spinnerei wird nun das Gebäude von 1861 saniert
1
Seit Anfang Juni wird das denkmalgeschützte Hauptgebäude aus dem Jahr 1861 saniert. Foto: Kerstin Dannath

Für rund 27 Millionen Euro sollen in dem denkmalgeschützten Gebäude in Wendlingen Gewerbeflächen entstehen. Die Vermarktung gestaltet sich aktuell allerdings schwierig.

Es ist das bislang teuerste und größte Projekt in der Firmengeschichte der HOS: Für rund 27 Millionen Euro wird seit Anfang Juni der denkmalgeschützte Hochbau im Wendlinger Neckarspinnerei-Quartier (NQ) saniert. Das Gros steuert die Wendlinger Firma selbst bei: „Es gibt Zuschüsse in Höhe von 1,8 Millionen Euro, den Rest bezahlt die HOS“, bestätigt HOS-Geschäftsführer Andreas Decker.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.