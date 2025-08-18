Neues Quartier am Neckar: In der Wendlinger Spinnerei wird nun das Gebäude von 1861 saniert

In der Wendlinger Spinnerei wird nun das Gebäude von 1861 saniert

1 Seit Anfang Juni wird das denkmalgeschützte Hauptgebäude aus dem Jahr 1861 saniert. Foto: Kerstin Dannath

Für rund 27 Millionen Euro sollen in dem denkmalgeschützten Gebäude in Wendlingen Gewerbeflächen entstehen. Die Vermarktung gestaltet sich aktuell allerdings schwierig.











Es ist das bislang teuerste und größte Projekt in der Firmengeschichte der HOS: Für rund 27 Millionen Euro wird seit Anfang Juni der denkmalgeschützte Hochbau im Wendlinger Neckarspinnerei-Quartier (NQ) saniert. Das Gros steuert die Wendlinger Firma selbst bei: „Es gibt Zuschüsse in Höhe von 1,8 Millionen Euro, den Rest bezahlt die HOS“, bestätigt HOS-Geschäftsführer Andreas Decker.