1 Der Vorstandsvorsitzende Burkhard Wittmacher beim Auftakt des Lesementoren-Projekts der Kreissparkasse. Foto: KSK

Texte verstehen und flüssig lesen – vielen Kindern fällt das schwer. Im Kreis Esslingen sollen Mentoren in Grundschulen gehen, um Defizite zu reduzieren und Spaß am Lesen zu wecken.











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Rund ein Viertel aller Kinder in Deutschland kann nach der Grundschule nicht ausreichend lesen. So lautete das erschreckende Ergebnis der internationalen Grundschul-Lese-Untersuchung (IGLU) vor wenigen Jahren. Seitdem wurden zwar viele Anstrengungen gemacht, die Sprach- und Lesekompetenz frühzeitig zu unterstützen. So gibt es in Baden-Württemberg beispielsweise eine verbindliche Leseförderung an Grundschulen. Schülerinnen und Schüler sollen demnach zweimal in der Woche im Unterricht laut vorlesen. Dass es bei den Basiskompetenzen dennoch oft noch hapert im Land, zeigen beispielsweise immer wieder die Vergleichsarbeiten (Vera) in der dritten Grundschulklasse.

Vor diesem Hintergrund initiiert und finanziert die Bildungsstiftung der Kreissparkasse nun das Projekt „Lesementoren im Landkreis Esslingen – Stark im Lesen, stark für die Zukunft“. Zur Auftaktveranstaltung im Kronensaal der Kreissparkasse Esslingen verdeutlichte Landrat Marcel Musolf, wie wichtig das Lesen aus seiner Sicht als „zentrale Kultur- und Schlüsselkompetenz“ für die Entwicklung junger Menschen ist. „In einer Zeit, in der Medienvielfalt und digitale Informationsströme stetig zunehmen, ist die Fähigkeit, Texte kompetent zu erschließen und kritisch zu reflektieren, von fundamentaler Bedeutung. Lesen ist nicht nur ein Lernprozess, sondern ein Motor für Persönlichkeitsbildung und gesellschaftliche Partizipation“, betonte der Landrat, der zugleich Vorsitzender der Bildungsstiftung ist. Das Projekt könne dabei helfen, eine Bildungslücke zu schließen.

Bei dem Projekt sollen erwachsene Ehrenamtliche Grundschulkindern die Freude am Lesen vermitteln, Lesedefizite reduzieren und Kompetenzen der Kinder stärken, heißt es in einer Mitteilung der Kreissparkasse. Die Mentoren werden in pädagogischen Workshops auf ihre Aufgabe vorbereitet. Die Bildungsstiftung kooperiert dafür mit dem Staatlichen Schulamt Nürtingen und dem Bildungspartner Mecodia. „Es ist ein tragfähiges Netzwerk, das bürgerschaftliches Engagement, pädagogische Expertise und chancengerechte Bildungszugänge miteinander verbindet“, lobte Musolf. Der Kreissparkassen-Vorstandsvorsitzende Burkhard Wittmacher ist vom Lesementoren-Projekt überzeugt: „Damit unterstützen wir Schulen dabei, Kinder frühzeitig und gezielt zu fördern“, sagte der stellvertretende Vorsitzende der Bildungsstiftung.

„Sie sind Vorbilder“: Viel Lob für die Lesementoren

Landrat Marcel Musolf nennt Lesen eine wichtige Schlüsselkompetenz. Foto: KSK

Das neue Mentorenprogramm soll als niedrigschwelliges Angebot zusätzliche Lernmöglichkeiten schaffen, die Schulen allein nicht bieten können, so der Geschäftsführer der Bildungsstiftung, Marcus Wittkamp. „Im nächsten Schritt geht es um das Matching, also darum, wie wir Schulen und Lesementoren zusammenbringen“, sagte er. Es haben sich bereits mehr als 130 Freiwillige gemeldet, die Schülerinnen und Schüler beim Lesenlernen ehrenamtlich fördern möchten.

Wer möchte Kindern beim Lesen helfen? Weitere Freiwillige gesucht

„Sie sind Vorbilder und engagieren sich in herausragender Weise für die Leseförderung und damit für die Zukunft unserer Kinder und Jugendlichen“, lobte Musolf die Mentoren. Bildung sei ein zentraler Motor für soziale Gerechtigkeit und Teilhabe. „Die Ehrenamtlichen sind bereit, Zeit zu investieren, ergänzt um Aufmerksamkeit und Geduld – Ressourcen, die im Bildungsprozess von unschätzbarem Wert sind“, hob Burkhard Wittmacher hervor. „Jede gelungene Bildungsbiografie stärkt letztlich auch unsere Region als Wirtschafts- und Lebensstandort“, sagte der KSK-Vorstandsvorsitzende.

Weitere Freiwillige sind willkommen. Wer gerne liest, Freude am Umgang mit Kindern hat und sich regelmäßig als Lesementor engagieren möchte, kann sich auf der Projektwebsite https://lesementoren-esslingen.de/ informieren und bewerben.