Aus AboPlus wird „Zeitung erleben“. Das neue Online-Portal zeitung-erleben.de präsentiert Abonnentinnen und Abonnenten der Eßlinger Zeitung ein umfangreiches Angebot: von exklusiven Produkten aus der Region über verlagseigene Veranstaltungen aus Sport, Kultur oder zu Kulinarik sowie Messen bis hin zu einzigartigen Lesereisen – inklusive vieler Vergünstigungen.

Gut-es-Shop Im Online-Shop gut-es.de werden ausgewählte Produkte, die in der Region Esslingen zu Hause sind, angeboten. Die Palette umfasst neben Feinkost-Artikeln wie Säften, Sirup oder Tees auch Geschenkideen und Accessoires wie handgemachte Seifen oder Kissen sowie zahlreiche andere Produkte mit Bezug zu Esslingen und der Region. Alle Anbieter sind in Esslingen und der Region verwurzelt, zeichnen sich durch ein hohes Maß an Nachhaltigkeit bei der Herstellung der Waren aus und sind mit Herzblut dabei. Eine gute Gelegenheit also, Produzenten aus dem Kreis Esslingen sowie lokale Unternehmen zu unterstützen – nicht nur für Abonnenten.

Leserreisen Das Leserreisen-Programm der Eßlinger Zeitung umfasst außergewöhnliche Reisen, die in jeder Hinsicht einzigartige Erlebnisse versprechen. Gemeinsam mit ausgewählten Kooperationspartnern wurden abwechslungsreiche Leserreisen mit individuellen Ausflügen zusammengestellt. Mitreisende werden dabei von der Buchung bis zur Heimkehr kompetent und umfassend in allen Belangen betreut.

Veranstaltungen Abonnentinnen und Abonnenten erhalten exklusiven Zugang zu verlagseigenen Veranstaltungen wie Messen, Podiumsdiskussionen, Talks oder kulinarischen Events sowie Kultur-und Sportereignissen in Esslingen, Stuttgart und der Region. Ganz unkompliziert buchbar und über die Plattform „Zeitung erleben“ mindestens 20 Prozent günstiger. Mit dabei sind aktuell zum Beispiel Konzerte, unter anderem Chris de Burgh mit „The Legend of Robin Hood“, genau wie eine Online-Weinprobe oder das Reitturnier „German Masters“.

Logo „Zeitung erleben“ präsentiert Abonnentinnen und Abonnenten jede Woche ein Erlebnis, mit dem der Alltag bereichert und Geld gespart werden kann. Einfach auf das „Zeitung erleben“-Logo in der Tageszeitung achten und sich jede Woche überraschen lassen.

Abo-Exklusiv Mit Gewinnspielen und Aktionen gibt es die Chance, exklusive Veranstaltungen und verschiedenste Freizeitaktivitäten zu erleben. Zu gewinnen gibt es VIP-Tickets und Eintrittskarten für Konzerte oder Festivals wie etwa in Kürze für das Goldgelb in Aichwald. Aber auch Tickets zu Sportveranstaltungen stehen auf dem Programm. Auch auf andere Weise kann vom Zeitungsabo profitiert werden: Mit Abo-Exklusiv gibt es immer wieder Vergünstigungen für Abonnentinnen und Abonnenten, zum Beispiel derzeit für Ausstellungen in der Staatsgalerie.

Mitmachen Abonnentinnen und Abonnenten registrieren sich online unter zeitung-erleben.de und genießen die zahlreichen Vorteile und Angebote.