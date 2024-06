Neues Museum im Kreis Esslingen: Wie einst die Kelten am Heidengraben lebten

1 Die Gruppe Riusiava stellt die Alltagskultur der Kelten authentisch nach. Foto: privat

Nach gut zweijähriger Bauzeit wird an diesem Wochenende das neue Heidengrabenzentrum bei Erkenbrechtsweiler (Kreis Esslingen) eröffnet. Zur Einweihung wird rundherum ein Keltenlager aufgebaut. Das erwartet die Besucher.











Die Kelten erwachen am kommenden Wochenende zu neuem Leben: Die Eröffnung des Heidengrabenzentrums am Burrenhof bei Erkenbrechtsweiler wird mit einem großen Fest gefeiert. Während die Besucher im neu errichteten Informationszentrum vor allem digital auf eine Reise in die Vergangenheit gehen können, bietet ein rundherum aufgebautes keltisches Lager zwei Tage lang einen realen Einblick in den Alltag jener Menschen, die vor mehr als 2100 Jahren am Fuße der Schwäbischen Alb lebten. Die ortsansässige Keltengruppe Riusiava präsentiert originalgetreu kostümiert altes Handwerk, verschiedene Kampftechniken und die typische Zubereitung von Speisen.