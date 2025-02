Neues mexikanisches Restaurant in Nürtingen: 200 verschiedene Cocktails am Neckarufer

1 Simon Bangert, Christian Wohlfahrt und Michael Raisch (von links) bringen mexikanische Gaumenfreuden nach Nürtingen. Foto: Ines Rudel

Drei junge Männer eröffnen ein mexikanisches Restaurant in Nürtingen. An der Bar von Joe Peña’s werden neuerdings 200 Sorten Cocktails gemixt. Alles begann mit Essen auf vier Rädern.











Link kopiert

Drei junge Männer wollen ein wenig Mexiko an den Neckar holen. An diesem Donnerstag eröffnet das Trio sein Restaurant Joe Peña’s am Nürtinger Stadtbalkon. Damit erhält die Nürtinger Flanier- und Genussmeile weiteren Zuwachs.

„Wir haben schon länger nach einem Partner für Franchise gesucht, da war Joe Peñas für uns eine glückliche Fügung“, berichtet Christian Wohlfahrt, der zusammen mit den Partnern Michael Raisch und Simon Bangert lateinamerikanische Gaumenfreuden in Nürtingen servieren möchte.

Damit erweitert sich das gastronomische Angebot an Nürtingens Flaniermeile um die mexikanische Küche. Das neue Lokal residiert zwischen dem Platzhirsch „Now“, in dem Bowls, Pasta und Burger aufgetischt werden sowie dem nagelneuen „Energetic Life“, bei dem vegane Gerichte und Snacks genauso auf der Karte stehen wie zuckerfreie Torten und Kuchen.

Besondere Lage am Neckarufer

Die besondere Lage am Stadtbalkon hat die drei Gastronomen überzeugt und dabei handle es sich mit Abstand um das schönste Neckarufer im Kreis Esslingen, meint Wohlfahrt, der mit seinem Team auf die Eröffnung hinarbeitet. Zum Dank haben die drei bereits mit Handwerkern, Planern und Unterstützern eine Fiesta Méxicana samt DJ und Mariachi-Band in ihrem neuen Lokal gefeiert, bevor die Türen ab diesem Donnerstag für die Gäste weit geöffnet werden.

Zwei Häuser weiter am Stadtbalkon hat vor Kurzem das vegane und zuckerfreie Lokal Energetic Life von Nadja Prokhorenko eröffnet. Foto: Ines Rudel

Die große Glastür führt direkt an die meterlange Bar, an der es laut Betreibern 200 verschiedene Cocktails und zwölf hausgemachte Tequilas gibt. Auf zwei Ebenen finden die Gäste rund 100 Sitzplätze in den im Industrial Look gestylten Räumen. Pflanzen und bunte Fliesen sorgen für einen folkloristischen Touch. Die Terrasse soll 120 Gästen Platz bieten.

Im ersten Stock des Lokals warte der wirklich echte Nürtinger Stadtbalkon, weil nur dieses Gebäude über einen Freiluftsitz mit Aussicht verfüge, zeigt sich einer der Betreiber überzeugt.

Das gastronomische Konzept von Joe Peña’s setze auf frische Produkte, zu denen auch selbst gemachte Soßen und Dips, Bohnenmus und Guacamole für Gerichte wie gefüllte Tortillas und Quesadillas, die typisch in einer heißen Gusseisenpfanne servierten Fajitas sowie Steaks und Fischgerichte gehören.

Die originale Küche Mexikos komme in ihrem Lokal ohne industriell zubereitete Endprodukte oder Convenience-Gerichte auf den Tisch, verspricht die umfangreiche Karte, für die zehn Vollzeit- und zahlreiche Aushilfskräfte unter Anleitung von Küchenchef Aaron Frohs arbeiten, der einige Jahre in der Alten Vogtei in Köngen am Herd stand.

Seit rund zehn Jahren sind die drei Betreiber ein Team. Bisher haben sie Erfahrungen im Eventbereich gesammelt und ihre gastronomischen Ambitionen mit mobil einsetzbaren Food Trucks ausgelebt. Alles rund um Pinsa, Fritten, Langos, Burger, Poffertjes, Hotdogs, aber auch schon mexikanischem Chili con Carne geht dort seit Jahren über die fahrbaren Theken, die unter dem Namen „Die Sattmacher GmbH“ firmieren.

Food Trucks für Stadtfeste

Egal, ob am Esslinger Hafenmarkt, beim Schwäbisch Gmünder Weindorf oder im heimischen Wendlingen – das Trio betrachtet Essen als seine Passion und ist auch als Veranstalter von Street Food Festivals tätig. In Nürtingen haben die Gastronomen bereits ein Festival auf dem Stadtbalkon, das Public Viewing während der Fußball-Europameisterschaft 2024 und den Heiligen Vormittag mitorganisiert.

Auch künftig wollen die drei Gastronomen den Schulterschluss am Stadtbalkon wagen und so sei die nächste Nürtinger Musiknacht bereits in Vorbereitung. „Hier ziehen alle an einem Strang“, zeigt sich Christian Wohlfahrt überzeugt.

Das Konzept von Joe Peña’s wird derzeit neben dem Esslinger Stammhaus an sieben deutschen und einem slowenischen Standort verwirklicht.