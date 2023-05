Tübingen Prozess zu „Mordlust“ - wenn die Gewaltfantasie zur Tat wird

In einer Septembernacht soll ein Mann in Tübingen mit einem Messer losgezogen sein, um seine Tötungsfantasien auszuleben. Jetzt steht er wegen versuchten Mordes vor Gericht. Was treibt Menschen zum Morden aus reiner Freude?