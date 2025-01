Neues Lokal mit Aussicht in Esslingen: Immobilienmaklerin eröffnet Café

Gastronom macht Schluss Neuer Pächter für Burgrestaurant in Beilstein gesucht

Thomas Mayer hängt den Kochlöffel nach mehr als 20 Jahren in der Traditionsgaststätte in Beilstein (Kreis Heilbronn) an den Nagel. Die Stadt sucht einen Nachfolger. Mayer glaubt, dass das nicht einfach wird.