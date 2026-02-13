Pizza mit Aussicht: Drei Freunde eröffnen das Cumpà auf dem Killesberg

1 Kris Gensrich, Luigi Semeraro und Cemsu Ayik (v.li.)setzen auf neopolitanische Pizza an einem tollen Ort mit Aussicht. Foto: privat

Sauerteigpizza, Caesar Salad aus dem Parmesanlaib, Antipasti und große Pläne: Drei Feuerbacher Freunde eröffnen das Cumpà im ehemaligen Bellevue.











Es ist unbenommen ein schöner Flecken in Stuttgart: Gegenüber vom Perkins Park, wo viele Jahre das On Top und dann das Bellevue mit der wunderbaren Aussicht lockten, haben sich nun die drei Freunde Kris Gensrich, Luigi Semeraro und Cemsu Ayik zusammengetan. Am Freitag, den 13. Februar 2026, öffnet im ehemaligen Bellevue am Killesberg Cumpà seine Türen. Der Abend ist schon komplett ausgebucht.