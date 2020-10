Der Verwaltungs-und Finanzausschuss des Esslinger Kreistags stärkt dem Landrat Heinz Eininger den Rücken und billigt die Pläne für den Neubau des Landratsamts in Esslingen.

Esslingen - Weder das unter Corona-Bedingungen zunehmend an Bedeutung gewinnende Arbeiten von zu Hause aus, noch der steigende Grad der Digitalisierung in den Amtsstuben ändert etwas an der Notwendigkeit, das alte Landratsamt im Esslinger Merkelpark durch einen Neubau zu ersetzen. „Im Gegenteil. Die funktionellen Vorteile eines Neubaus kommen vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen in der Bürolandschaft noch besser zum Tragen“, so hat der Esslinger Landrat Heinz Eininger (CDU) die zentrale Botschaft zusammengefasst, die er dem Verwaltungs-und Finanzausschuss des Esslinger Kreistags in dessen jüngster Sitzung übermittelt hat.