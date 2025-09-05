Neues Kunst-Projekt in Esslingen: Künstler suchen Dialog zum Publikum

1 Die Mitglieder der Künstlervereinigung sind bekannt für unkonventionelle Ideen. Foto: Gaby Weiß

„Rochade“ nennt sich ein neues Projekt des Esslinger Vereins „Artgerechte Haltung Bildende Künstler“, das Künstler und ihr Publikum ins Gespräch bringen will.











Der Verein „Artgerechte Haltung Bildende Künstler“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, aktuelle zeitgenössische Kunst in den Fokus zu rücken. Erklärtes Ziel ist es, Kunstinteressierten und Kunstschaffenden ein Forum zum individuellen Erfahrungs- und Ideenaustausch zu bieten und dafür immer wieder neue Formate zu entwickeln. Mit dem Herbstprogramm startet die „Artgerechte Haltung“ eine neue Ausstellungsreihe unter dem Titel „Rochade“.

Ateliers von Künstlerinnen und Künstlern sollen sich in temporäre Galerien verwandeln und den Besuchern einen einzigartigen Blick hinter die Kulissen künstlerischer Arbeit eröffnen. „Die Ausstellungsreihe steht für einen intensiven Dialog zwischen Kunst und Publikum“, erklärt Bertl Zagst, der seit vielen Jahren zu den treibenden Kräften im Verein gehört. „Die offene Präsentationsform ermöglicht es, Kunst nicht nur zu betrachten, sondern auch die Menschen dahinter kennenzulernen.“

Esslinger Künstler suchen das Gespräch

Die „Rochade 01“ steht unter dem Motto „Porträt“: Künstlerinnen und Künstler aus den Reihen des Vereins präsentieren sich in einer Gruppenausstellung mit für sie typischen Arbeitsweisen, Ausdrucksformen und Motiven. Die Ausstellung wird anlässlich des Aktionstags der Esslinger Kultur in zwei Ateliers in der Sulzgrieser Steige 20 eingerichtet. Öffnungszeiten sind am Samstag, 13. September, von 12 bis 18 Uhr, am Sonntag, 14. September, von 14 bis 17 Uhr sowie am Samstag und Sonntag, 20. und 21. September, jeweils von 14 bis 17 Uhr.

Die „Rochade 02“ präsentiert Skulpturen und Maschinen von Johannes Enderle. Der Bildhauer öffnet seine Kunst-Werkstatt in der Kelterstraße 32 und präsentiert dort seine außergewöhnlichen Maschinen. Besucherinnen und Besucher erleben eine persönliche und offene Form der Präsentation und können direkt mit dem Künstler ins Gespräch kommen. Enderles Atelier lädt vom 10. bis 12. Oktober sowie vom 17. bis 19. Oktober zu Begegnung und Austausch ein.