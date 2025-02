Neues italienisches Restaurant in Esslingen: Klassisch-italienische Küche mit Rezepten der Oma

1 Francesco Berardi (rechts) und Riccardo Miglietta bieten auch Weine aus allen Regionen Italiens an. Foto:

Im ehemaligen Taglieri e Bicchieri am Athleteneck ist wieder italienische Gastronomie eingezogen. Francesco Berardi und Riccardo Miglietta bieten dort klassisch-italienische Küche mit Rezepten der Oma an.











Riccardo Miglietta und Francesco Berardi sind mit ihrem italienischen Bistro Lo Spaghetto d’Oro von der Inneren Brücke 28 in die Pliensaustraße 8 in Esslingen umgezogen. Es sind nur ein paar Meter, doch geändert hat sich einiges für die goldenen Spaghetti. „Jetzt haben wir die Räume, die wir uns immer gewünscht haben“, sagt Ricardo Miglietta. Etwa drei mal so groß als bisher sei die Fläche, rund 60 Plätze stehen zu Verfügung. Dazu eine Außenanlage, die noch mal rund 60 Plätze bietet. Das Interieur mit den stylishen salbeifarbenen Polstermöbeln haben die beiden Gastronomen von ihren Vorgängern in den Räumen, von Adrianao und Michela Giacomel, übernommen. „Den Raum werden wir aber mit unserer Handschrift individuell gestalten“, sagt Francesco Berardi.

Abgesehen vom Ortswechsel soll das Konzept im neuen Haus im Wesentlichen gleich bleiben. Miglietta und Berardi, die beide am Herd stehen, haben sich der frischen, authentischen, klassisch-italienischen Küche mit Rezepten à la Nonna – aus Großmutters Küche also – verschrieben. Das kennen die Gäste aus der Inneren Brücke, und das sollen sie am neuen Standort wiederfinden. Zum Beispiel ihre Spezialität, die Pasta aus dem Grana-Padano-Laib. Im neuen Spaghetto finden die Gäste weiterhin eine kleine Stammspeisekarte, ergänzt durch eine wöchentlich wechselnde Karte, mit Empfehlungen des Küchenchefs.

Weine aus ganz Italien

Es gibt von 11.30 bis 15 Uhr einen Mittagstisch und – das ist neu – samstags und sonntags von 9.30 Uhr bis 14 Uhr ein Frühstück. Weine aus ganz Italien komplettieren das kulinarische Angebot. Dabei sind auch Weine aus Kalabrien und Apulien, aus den Herkunftsregionen der beiden Restaurantbetreiber. Riccardo Miglietta stammt aus Lecce in Apulien und Francesco Berardi aus Cirò in Kalabrien. Die beiden gelernten Gastronomen trafen sich vor zehn Jahren als Arbeitskollegen, wurden Freunde und entwickelten den Traum, gemeinsam ein eigenes Restaurant zu betreiben.

Im Jahr 2020 während der Coronazeit haben sie einen ersten Schritt unternommen und ihr Unternehmen mittels eines Foodtrucks, ebenfalls unter dem Namen Lo Spaghetto d’Oro, gestartet. Der fährt heute noch, man kann ihn buchen. Im Jahr 2021 folgte mit der Eröffnung des Bistros in der Inneren Brücke der zweite Schritt. „Der aktuelle Umzug in das größere Lokal ist Schritt drei und die Erfüllung des großen Traums, für den wir immer gearbeitet haben“, sagt Miglietta. Beide, die sich als „leidenschaftliche Gastronomen“ bezeichnen, freuen sich auf ihre Gäste.

Montag ist, wie bislang auch, Ruhetag. Einen Nachmieter für die Räume auf der Inneren Brücke gibt es laut den Betreibern noch nicht.