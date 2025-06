Neues in der Esslinger Altstadt: Modehaus Kögel wird zur Rollschuhbahn

1 Begleiten statt einkleiden: Im ehemaligen Esslinger Modehaus Kögel hat die Kultur eine Heimat auf Zeit gefunden. Foto:

Anfang 2024 schloss das Modehaus Kögel in Esslinger seine Pforten. Dennoch ist in den Räumlichkeiten vieles am Laufen – sogar auf Rollschuhen.











Das Modehaus Kögel in Esslingen kleidet zwar nicht mehr ein, aber es begleitet Kulturfans bei verschiedenen Anliegen. Noch bis einschließlich Sonntag, 29. Juni, gibt es den Pop-up-Kulturladen der städtischen Kultureinrichtungen in den Räumlichkeiten des ehemaligen Bekleidungsgeschäftes in der Zehentgasse 1 hinter dem Alten Rathaus in der Innenstadt. In dem Kulturladen ist seit Anfang Mai vieles am Laufen – selbst Rollschuhlaufen gehört zum Angebot.