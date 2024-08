Neues Gewerbegebiet in Neuhausen: Verkehrsknoten an der Kapelle

Verkehrsknoten an der Kapelle

Neues Gewerbegebiet in Neuhausen

1 An der Plieninger Straße in Neuhausen entsteht das neue Distributionszentrum von Balluff. Foto: Ines Rudel/Ines Rudel

Um das künftige Distributionszentrum der Firma Balluff zu erschließen, plant die Gemeinde Neuhausen mit dem Land die Neuordnung des Verkehrs.











Der Ortseingang von Neuhausen aus Richtung Nellingen wird neu gestaltet. Dort will die Firma Balluff ein Distributionszentrum bauen. Die Fildergemeinde verkauft das Areal an das international vernetzte Unternehmen. Dadurch bekommt das Areal gegenüber der Lindenkapelle ein neues Gesicht. Der Gemeinderat ermächtigte vor der Sommerpause die Verwaltung, die Vereinbarung zum Knotenumbau an der L 1202 zur Erschließung des Gewerbegebietes Plieninger Weg Ost mit dem Land Baden-Württemberg zu schließen.

Das ist ein weiterer formaler Schritt zur Erschließung des Areals, das bisher landwirtschaftlich genutzt wird. Dabei geht es um die Verteilung der Kosten an dem Verkehrsknoten, zu dem die Landesstraße gehört. Die Vereinbarung sieht vor, dass die Gemeinde die Kosten für Verbreiterungen am Knoten ebenso trägt wie die für Markierungen und für eine Ampelanlage. „Ebenso sind die Unterhaltungskosten für die zusätzlichen Flächen und Anlagen, die zukünftig im Unterhalt des Landes liegen, durch die Gemeinde abzulösen“, heißt es in der Vorlage.

Andere Kosten trägt das Land. Dazu gehören die großflächige Deckensanierung, eine Verlängerung des Streifens für Linksabbieger nach Denkendorf sowie die Sanierung der Fahrbahn im Trogbereich der Anschlussstelle München. In der Vereinbarung sind nach Angaben der Verwaltung die Kostenübernahmen geregelt: „Der Gemeinde entstehen hieran keine Kosten.“

Ulrich Krieger (Freie Wähler) wollte wissen, ob die Kosten auf die künftigen Eigentümer umgelegt werden. „Wir verkaufen das Gelände voll erschlossen“, sagte Stefan Hartmann, Neuhausens Beigeordneter für Finanzen. Mit vier Gegenstimmen der Initiative Grüne Liste, die sich gegen das Großprojekt auf landwirtschaftlicher Fläche ausgesprochen hatte, stimmten die Gemeinderäte der Vereinbarung zu.