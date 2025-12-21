Neues Gewerbegebiet in Denkendorf: GreenPlaces investiert zehn Millionen Euro in 30 Gewerbefläche
1
An dieser Stelle im Gewerbegebiet „Nördlich Albstraße“ baut GreenPlaces einen Gewerbehof. Bürgermeister Ralf Barth freut sich über das Vorhaben des Unternehmens. Foto: Ulrike Rapp-Hirrlinger

GreenPlaces investiert zehn Millionen Euro in Denkendorf (Kreis Esslingen): Im neuen Gewerbegebiet entstehen 30 modulare Einheiten. Was das für lokale Unternehmen bedeutet.

Vor allem kleine und mittlere Unternehmen tun sich oft schwer, geeignete Gewerbeflächen zu finden, sagt Carlos Ruben Stadler, Leiter der Standortentwicklung von GreenPlaces Deutschland Asset Management GmbH. Das 2017 in Lausanne in der Schweiz gegründete Unternehmen entwickelt in ganz Europa modulare Gewerbehöfe mit kleinen Einheiten.

