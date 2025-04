Neues Gewalthilfegesetz: Esslinger Frauenhaus muss immer häufiger abweisen – „Alle Frauen haben Anspruch auf Schutz“

1 Frauenhäuser bieten Betroffenen Schutz. Foto: dpa

Zwei Femizide im Kreis Esslingen allein in diesem Jahr haben die Bevölkerung schockiert. Bundesweit nimmt die Gewalt gegen Frauen zu. Der Trägerverein des Esslinger Frauenhauses setzt Hoffnung in das neue Gewalthilfegesetz.











Gewalt in und nach einer Beziehung gehört für viele Frauen zum Alltag. Den jüngsten Zahlen des Bundeskriminalamts zufolge wurden 180 715 Frauen im Jahr 2023 Opfer von Partnerschaftsgewalt – 5, 6 Prozent mehr als im Vorjahr. 360 Mädchen und Frauen wurden von Männern oder Ex-Partnern getötet. Beinahe täglich gab es 2023 demnach einen Femizid in Deutschland. Im Kreis Esslingen haben in diesem Jahr bereits zwei Fälle die Bevölkerung erschüttert. Ende Februar soll ein 72-Jähriger seine gleichaltrige Ehefrau in Esslingen nach einem Streit umgebracht haben. In Ostfildern wurde Ende März eine 39 Jahre alte Frau tot in ihrer Wohnung gefunden. Für das Gewaltverbrechen macht die Polizei ihren Ex-Freund verantwortlich, der später Selbstmord beging.