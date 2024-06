Neues Geschäft in der Esslinger Bahnhofstraße: Aus Kögel Trend wird Madison

1 Madison hat sich in der Esslinger Haupteinkaufsmeile angesiedelt. Foto: Roberto Bulgrin/bulgrin

In der Bahnhofstraße in Esslingen gibt es ein neues Modegeschäft. Ein Nagolder Unternehmen folgt auf Kögel Trend. Das Esslinger Traditionshaus Kögel hatte im Januar seine beiden Geschäfte geschlossen.











Link kopiert

Nach einer mehrmonatigen Umbauphase ist in Esslingen neues Leben in das Geschäft an der Ecke von Bahnhof- und Fleischmannstraße eingezogen. Dort bietet die Firma Madison Margot Menke Modevertrieb mit Sitz in Nagold neuerdings Damenmode an. Das familiengeführte Unternehmen folgt auf das ehemalige Modehaus Kögel, das an der Adresse Bahnhofstraße ein Geschäft für junge Mode führte, während sich der Stammsitz neben dem Alten Rathaus befand.