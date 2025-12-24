Erste Filiale in Baden-Württemberg: Kaiserschmarrn im Königsbau – Gastro-Unternehmen Kaiser’s eröffnet in Stuttgart

1 Noch heißt es in den Königsbau Passagen „coming soon“ – doch bald geht in der dortigen Food Lounge Kaiserschmarrn über die Theke. Foto: Kaiser's

Kaiserschmarrn mit verschiedenen Toppings und Soßen zum selbst Zusammenstellen: Kaiser's eröffnet bald die erste Filiale Baden-Württembergs in Stuttgart. Worauf man sich freuen kann.











Mit der gepuderten österreichischen Dessertspeise aus Palatschinkenteig assoziieren viele die wohlverdiente Pause beim Wanderurlaub in den Bergen. Doch wieso sollte man nicht auch im Alltag in Stuttgart – weit ab von Bergen und Hütten – Kaiserschmarrn genießen können?

Auf Social Media war das offenbar ein langgehegter Wunsch – zumindest in der Kaiserschmarrn-Community. Denn das Franchise-Unternehmen Kaiser’s, das bereits über 25 Standorte in Deutschland und Österreich betreibt, folgt nun einem Ruf seiner Fans. „Stuttgart war für uns keine zufällige Entscheidung – sondern ein Wunsch unserer Community“, erklärt Elena Kaisarevic aus der Kaiser’s-Geschäftsführung. „Immer wieder erreichten uns über Social Media zahlreiche Anfragen, wann Kaiser’s endlich nach Stuttgart kommt.“

Kaiserschmarrn-Eröffnung in Stuttgart für Mitte Februar geplant

Mitte Februar soll es dann soweit sein und das erste Kaiser’s in Baden-Württemberg eröffnet in der Food Lounge im zweiten Obergeschoss der Stuttgarter Königsbau Passagen seine Tore. „Wir freuen uns, nun auch in Stuttgart Teil der vielfältigen und genussfreudigen Stadtkultur zu werden“, sagt Elena Kaisarevic. „Die Königsbau Passagen bieten dabei den idealen Standort: zentral gelegen, urban, lebendig.“

Worauf können sich Gäste freuen? Das Kaiser’s bietet ein buntes Potpourri an Kaiserschmarrn in allerlei Ausführungen an – darunter die klassische Variante mit Apfelmus oder Zwetschge, aber auch ausgefallenere Kombinationen wie Kaiserschmarrn mit Nutella, Oreo, Pistaziencreme und frischen Früchten. Wer sich den Kaiserschmarrn selbst zusammen stellen möchte, kann aus über 15 Toppings und fünf Soßen wählen.

15 verschiedene Kaiserschmarrn-Toppings stehen zur Auswahl

Die Preise für die Süßspeise, die im Foodcourt in Pappgefäßen ausgegeben wird, bewegen sich zwischen acht Euro und 11,50 Euro. Neben den Desserts gibt es auch Kaffee in Dosen to go von der Hausmarke. Einen eigenen Außenbereich hat das Kaiser’s als Teil der Gastronomie im zweiten Obergeschoss der Königsbau Passagen nicht, doch die Food Lounge bietet ausreichend Sitzmöglichkeiten.

Dass die österreichische Spezialität hier nicht nur in ihrer klassischen Ausführung über die Theke geht, ist Teil des Konzepts der Kaiser’s-Kette. „Gegründet wurde Kaiser’s 2020 mit der Vision, das österreichische Dessert mit einem modernen Twist über die Landesgrenzen hinaus bekannt zu machen und in zeitgemäßem Stil zu präsentieren“, so Elena Kaisarevic.

Tradition und Innovation verschmelzen

Zudem solle man sich die Portion auch leisten können. Tradition und Innovation sollen hier Hand in Hand gehen, heißt es. Nicht umsonst lautet der Slogan der Kette „...even Mozart loved it! In Österreich und deutschen Städten wie Berlin, München oder Esssen feiern die Macher mit dem Konzept bereits Erfolge. Wie der revolutionierte Kaiserschmarrn bei den Stuttgarterinnen und Stuttgartern ankommt, bleibt abzuwarten.

Kaiser’s Königsbau Passagen, Königstr. 26, Stuttgart-Mitte, Öffnungszeiten sobald eröffnet: Mo-Sa 10-20 Uhr >>>