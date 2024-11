Neues G9 auf den Fildern: „Wir haben keine freien Räume“

1 „Ob die Komplexität von G8 und G9 sinnvoll ist, möchte ich bezweifeln“, sagt Filderstadts Bürgermeister Jens Theobaldt. Foto: dpa/Armin Weigel

In neun Jahren zum Abi: Das soll vom kommenden Schuljahr an wieder an allen Gymnasien des Landes möglich sein. Was bedeutet die Schulreform für die Filderkommunen? Wir haben in Filderstadt und Leinfelden-Echterdingen nachgefragt.











Das neue neunjährige Gymnasium ist so gut wie beschlossen. Vom kommenden Schuljahr an wird es demnach für die Fünftklässler wieder das Regelangebot eines G9-Zuges an jedem Gymnasium im Land geben. Auch wer gerade erst frisch aufs Gymnasium gekommen ist, kann sich dann entscheiden, ob sie oder er von der sechsten Klasse an in den G9-Zug wechseln will. In dem neuen G9-Zug sollen die Fünfer und Sechser eine Stunde mehr Deutsch und Mathe haben. Die naturwissenschaftlichen Fächer werden in der Stufe sieben gestärkt, die Demokratiebildung und die Sprachförderung soll einen größeren Stellenwert bekommen.