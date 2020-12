1 Christina Jetter-Staib (links) und Susanne Kundt bilden seit Herbst das neue Führungsduo der Volkshochschule Ostfildern. Foto: Horst Rudel

Nachdem sich die bisherige Leiterin der VHS Ostfildern, Irene Baum, vor Kurzem in den Ruhestand verabschiedet hat, leiten nun Christina Jetter-Staib und Susanne Kundt die Geschicke. Sie sehen die Pandemie auch als Chance für neue Wege.

Ostfildern - Die Menschen sollen sich bei uns ausprobieren können.“ Christina Jetter-Staib meint damit nicht nur ausgefallene inhaltliche Angebote der Volkshochschule (VHS) wie etwa ein Rhetorikseminar oder eine weniger gängige Fremdsprache. Auch bei den Formaten wolle man den Kursteilnehmern Raum für Experimente geben, sprich mehr und mehr mit digitalen Elementen arbeiten – gerade jetzt, in den mit Einschränkungen behafteten Corona-Zeiten. Die 39-Jährige sieht die Pandemie, die den Präsenzbetrieb mittlerweile komplett lahmgelegt hat, als Herausforderung und als Chance. Genauso wie Susanne Kundt. Gemeinsam bilden die beiden die neue Spitze der städtischen Bildungseinrichtung in Ostfildern. Die bisherige Leiterin Irene Baum hat sich vor Kurzem in den Ruhestand verabschiedet.