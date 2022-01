1 Mit einer Wallbox lässt sich das E-Auto auch zuhause laden. Foto: picture alliance/dpa/dpa-tmn/Florian Schuh

Mit bis zu 9000 Euro wird der Kauf von E-Autos gefördert – das Land stockt den Betrag auf über 10.000 Euro auf, sofern die Besitzer eine Ladeeinrichtung für Solarstrom kaufen. Viele bekommen die Box zum Nulltarif.















Stuttgart - Das Land will mit einem millionenschweren Programm das Laden neuer E-Autos mit Solarstrom fördern und ist bereit, die Kosten von Wallboxen in voller Höhe zu übernehmen. Mit dem Programm wolle man den Anteil batterieelektrischer Fahrzeuge erhöhen, für deren Betrieb private regenerative Energiequellen zur Verfügung stehen, erklärte Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) in einer Antwort an den FDP-Abgeordneten Friedrich Haag, die unserer Zeitung vorliegt. Der Ausbau der E-Mobilität müsse mit einem Ausbau erneuerbarer Energien einhergehen.