Neues Esslinger Landratsamt: Spitzenkunst im Neubau: Tobias Rehbergers Rauminstallation
8
Tobias Rehbergers Rauminstallation erfüllt das Foyer des neuen Landratsamts mit Farben, Formen, Schrift und Zeichen. Foto: Roberto Bulgrin

Abstrakte Kunst wird lesbar: Tobias Rehbergers Alphabet-Wandbilder im Foyer des neuen Esslinger Landratsamts sind ein ästhetisches Erlebnis – und eine Bürokratie-Satire.

Wenn das mal nicht zu viel versprochen ist: Ein leuchtend roter Schriftzug mit dem Wort „ERLEDIGT“ begrüßt Besucherinnen und Besucher im neuen Esslinger Landratsamt gleich im Foyer – noch vor jedem Büro- und Formularkontakt. Der Künstler Tobias Rehberger hat das signalhafte Signet geschaffen. Dass ihm dabei ein kleiner Schalk im Nacken saß, räumt er unumwunden ein bei der Eröffnungsvernissage seiner Rauminstallation in dem Behördenneubau in den Esslinger Pulverwiesen.

Weiterlesen mit

Nur bis Cyber Monday

Unser Cyberweek-Special für Sie!

Noch für 0  0  0 

Flex-Abo
4 Wochen für  8 € Im 1. Jahr vergünstigt & flexibel monatlich kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel mtl. kündbar.*
»
-78%
Jahres-Abo
einmalig  29 € Zum Vorteilspreis lesen und einmalig 102,88 € sparen.* Vorteilspreis sichern & einmalig 102,88 € sparen.*
»
Probe-Abo
4 Wochen für  1 € Jetzt EZ Plus vergünstigt testen.* Jetzt EZ Plus vergünstigt testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.

Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür.

Mit EZ Plus haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.