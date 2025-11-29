8 Tobias Rehbergers Rauminstallation erfüllt das Foyer des neuen Landratsamts mit Farben, Formen, Schrift und Zeichen. Foto: Roberto Bulgrin

Abstrakte Kunst wird lesbar: Tobias Rehbergers Alphabet-Wandbilder im Foyer des neuen Esslinger Landratsamts sind ein ästhetisches Erlebnis – und eine Bürokratie-Satire.











Wenn das mal nicht zu viel versprochen ist: Ein leuchtend roter Schriftzug mit dem Wort „ERLEDIGT“ begrüßt Besucherinnen und Besucher im neuen Esslinger Landratsamt gleich im Foyer – noch vor jedem Büro- und Formularkontakt. Der Künstler Tobias Rehberger hat das signalhafte Signet geschaffen. Dass ihm dabei ein kleiner Schalk im Nacken saß, räumt er unumwunden ein bei der Eröffnungsvernissage seiner Rauminstallation in dem Behördenneubau in den Esslinger Pulverwiesen.