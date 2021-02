1 Der Tag von Eisdielenbesitzer Christian Schiavo beginnt morgens um vier Uhr. Foto: /Caroline Holowiecki

Der 24-jährige Christian Schiavo hat in Nellingens Ortsmitte sein erstes Unternehmen gegründet. Mit dem Eiscafé „By Rino“ will er trotz Corona richtig durchstarten.

Ostfildern-Nellingen - Es ist kurz nach 11 Uhr. Bis zum Mittagessen ist es noch eine Weile hin, aber das ältere Paar geht direkt zum Dessert über. Die Senioren haben Lust auf Süßes und begutachten die Sorten in der Eistheke. Ob er Stracciatella wolle, fragt sie. Er antwortet: „Egal, einfach Eis.“ So wie ihm scheint es dieser Tage vielen Menschen in Nellingen zu gehen. An der Otto-Schuster-Straße hat vor wenigen Tagen mit „By Rino“ ein Eiscafé eröffnet, und bei Facebook tauschen sich die Menschen bereits rege darüber aus. „Wird bei dem frühlingshaften Wetter die kommenden Tage direkt getestet“, schreibt ein Mann. „Wir kommen morgen, ich liebe Eis und freu mich“, kommentiert eine Frau.