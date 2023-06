1 In der Ausstellung ist unter anderem das Schlafzimmer von Hilde Clauß, der Schwester von Martha Clauß, der das Gebäude zuletzt gehörte, zu sehen. Foto: /Andreas Kaier

Was ist eigentlich Heimat? Die Antwort gibt es jetzt in Deizisau. Zumindest will der Heimatverein zum Nachdenken darüber anregen. Dass das alte Bauernhaus in der Neckarstraße zu einem Ausstellungsort werden konnte, ist ein Glücksfall für den Ort.















Es scheint, als ob die Zeit stehen geblieben sei. Alte grobschlächtige Landmaschinen lassen vermuten, wie schwer das bäuerliche Leben früher einmal gewesen sein muss. Vergilbte Bilder an den Wänden und alltägliche Gegenstände wie Bügeleisen, Kochtöpfe und Werkzeuge erinnern an die Menschen früherer Zeiten und an ihren täglichen Kampf ums Überleben. Im liebevoll hergerichteten Schweinestall grunzt es aus kleinen Lautsprechern und im Kuhstall muht es. Wer das neue Dorfmuseum an der Neckarstraße 1 in Deizisau besucht, erfährt viel über die vergangenen Zeiten und das schwierige Leben der Bewohner, die früher einmal in diesem Haus lebten und in der Scheune arbeiteten.