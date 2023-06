1 Das Team vom „Kano’s“: Maren Kromer, Selvi, Güler und Can Aydemir (von links). Foto: B. Scherer

Maren Kromer und Can Aydemir haben kürzlich das „Kano’s“ in Esslingen eröffnet. In dem Café im Unteren Metzgerbach bieten sie hausgemachte türkische Spezialitäten zum Frühstück und zum Lunch an.















Vor dem neuen Lokal im Unteren Metzgerbach 18 in Esslingen sitzen Gäste an Tischen, auf denen bunte Speisen in vielen kleinen Schälchen stehen: gelbe Pasten als Brotaufstrich, rotes Tomatenpüree, grüne Paprika, weißer Yoghurtdip, braune Auberginencreme, dunkle Wurst, eine Eierspeise mit grünroten Farbtupfern. Das „Kano‘s“ hat klassische Speisen aus der türkischen Küche auf die Speisekarte gepackt. Zum Frühstück und zum Lunch gibt es frische und mediterrane Gerichte wie Menemen, die Eierspeise mit Sucuk, Simit, der Brotkringel mit Sesam, frittiertes Brot, Kumpir, die gefüllten Kartoffeln, Feigenarmelade und vieles andere mehr.