Neues Café am Stuttgarter Schlossplatz: Gastronomie feiert Rückkehr im Kunstgebäude

1 112 Plätze stehen nun im Außenbereich des neuen Kunstgebäude Café Isopi bereit. Foto: /ubo

Fünf Jahre lang war das Kunstgebäude am Schlossplatz in Stuttgart gastronomisch verwaist. Am Wochenende ist dort ein neues Café eröffnet worden. Wie lief es zum Auftakt?











Link kopiert

Auf den Bierdeckeln steht: „Where cool feels cozy“. Gemütlich, aber auch cool will das neue Isopi All Day Café sein, das am Wochenende mit neuer Bestuhlung und neuen Sonnenschirmen gestartet ist. Endlich ist die einst sehr beliebte Terrasse unter Arkaden und bei Kastanienbäume wieder bestuhlt und geöffnet. Man hört das Plätschern der nahen Brunnen, blickt auf den Schlossplatz in seiner vollen Schönheit und spürt die Leichtigkeit des Frühlings.

Als das Kunstgebäude im April 2024 nach dreijähriger Sanierung eröffnet wurde, war die Hoffnung groß, man könne zur Fußball-EM an diesem schönen Ort wenigstens draußen ein Pop-up-Café eröffnen – an der Küche drinnen ist noch gearbeitet worden. Dies hat vor einem Jahr nicht geklappt. Nun aber ist die Freude darüber groß, dass ein neues, ehrgeiziges Gastro-Projekt obendrein bei schönem Wetter nach langem Warten loslegen kann – fünf Jahre lang befand sich dieser Ort im gastronomischen Dornröschenschlaf.

Die Kellner tragen Shirts, auf denen Isopi steht. /ubo

„Das Soft-Opening ist sehr gut angelaufen“

Marcus Prosch, einer der Betreiber des Isopi-Café, berichtet unserer Redaktion erfreut: „Das erste Wochenende ist sehr gut angelaufen.“ Die Karte beim „Soft-Opening“ ist noch klein, sieht sich als „feinen Vorgeschmack“ auf das, was noch kommt. Warme Speisen werden erst ab 16 Uhr serviert, erst dann startet die Küche, aber Kuchen gibt es auch schon davor. Der Schwerpunkt liegt auf pflanzliche Speisen.

„Grüne Spargel and Friends“ heißt ein Gericht, das 14,50 Euro kostet, und gegrillten Spargel mit Linsenhummus, Kirschtomaten und Dattel im Zucchinimantel kombiniert. Fleisch gibt es nicht, aber Lachsfilet auf Wildkräutersalat (zwölf Euro) für Pescetarier, also für alle Vegetarier, die ab und zu auch Fisch wollen.

Die Gastronomen Elisabeth und Sandro Trovato sowie Marcus Prosch (bekannt vom Lala Health im Gerber) wollten ihrem täglich bis 22 Uhr geöffneten Café (68 Plätze drinnen, 112 Plätze draußen) einen Namen geben mit Bezug zum Schlossplatz. So kam es zu Isopi. Der Italiener Antonio Isopi war Bildhauer am württembergischen Hof und hat unter anderem die Wappentiere Hirsch und Löwe am Schlossplatz geschaffen. In etwa sechs Wochen will das neue Isopi die offizielle Eröffnung feiern.