1 Barbara Scherer und Peter Stotz zeigen in ihrem Buch „Unsere Glücksmomente: Geschichten aus Esslingen“, was Menschen, die hier leben, glücklich macht. Foto: Roberto Bulgrin

Die Journalisten Barbara Scherer und Peter Stotz erzählen in ihrem neuen Buch Geschichten, die Esslingens lebens- und liebenswerte Seiten zeigen.















Esslingen - Eine Esslingerin zieht Eichhörnchen-Babys auf, die aus dem Nest gefallen sind. Lustige Clowndoktoren zaubern den kleinen Patientinnen und Patienten in der Städtischen Kinderklinik ein Lächeln aufs Gesicht. Eine Dirigentin erklärt, warum das Singen in einem der zahlreichen Gesangvereine der Stadt auf vielfältige Weise froh macht. Auf knapp 80 Seiten haben Barbara Scherer und Peter Stotz allerlei Geschichten aus Esslingen zusammengetragen, die davon erzählen, was an dieser Stadt so viel Freude bereitet, und was Menschen, die hier leben, glücklich macht. „Unsere Glücksmomente“ heißt die kleine Reihe, in der die „Geschichten aus Esslingen“ im Wartberg-Verlag erschienen sind.