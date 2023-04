Neues Bistro in Denkendorf

1 Mit Feuereifer bei der Sache: Ivonne Antunes-Opitz fiebert der Eröffnung ihres Cafés Ende April entgegen. Foto: Ulrike Rapp-Hirrlinger

Ivonne Antunes-Opitz eröffnet Ende April in Denkendorf ein neues Bistro. Ihre Begeisterung für die Gastronomie wurde der 46-Jährigen bereits in die Wiege gelegt.















Link kopiert

Ungezwungen, bodenständig und entspannt soll es künftig im Café am Denkendorfer Rathausplatz zugehen. Ivonne Antunes-Opitz möchte dort Alt und Jung zusammenbringen. Menschen sollen sich hier treffen, bei einem Glas Wein oder einem Eis, einer Tasse Kaffee oder einem kleinen Imbiss. Schon lange habe sie mit dem Gedanken geliebäugelt, eine eigene Gastronomie aufzumachen, erzählt Antunes-Opitz. „Das wäre was für mich“, habe sie immer wieder gedacht, wenn sie am zuletzt verwaisten Rathausbistro vorbeikam.