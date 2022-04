Neues Baugebiet in Altbach

1 Mit einem Poller soll die Verbindung zwischen der Edelhalde und dem Esslinger Stadtteil Zell gekappt werden. Foto: /Philipp Braitinger

Im Zuge der Entwicklung eines kleinen Neubaugebiets im Westen der Gemeinde Altbach wird darüber nachgedacht, die Verbindung ins benachbarte Zell mit einem Poller zu kappen. Doch dieser Vorschlag ist nicht unumstritten.















Es ist nicht mehr als ein schmaler Streifen Wiese, der zwischen Altbach und dem Esslinger Stadtteil Zell liegt. In ost-westlicher Richtung verläuft dort die Lenaustraße, die mit dem Übertritt nach Zell zur Mettenhaldenstraße wird. Wenige Meter weiter im Norden ist es die Altbacher Edelhalde, die in Zell als Weinbergstraße fortgeführt wird. In dem Gebiet zwischen der Lenaustraße, der Edelhalde und der Badstraße soll ein kleines neues Wohngebiet entstehen, das zu einem späteren Zeitpunkt weiter nach Norden wachsen könnte. Die verkehrliche Erschließung soll über eine neue Straße von der Kreuzung Lenau-, Bad- und Kirchstraße zur Edelhalde erfolgen. Ob die bisher offene Verbindung der Edelhalde nach Zell mit einem Poller dichtgemacht werden soll, darüber diskutierte der Altbacher Gemeinderat während seiner jüngsten Sitzung kontrovers. Bisher wird nur mit einem Schild auf ein Durchfahrtsverbot hingewiesen.