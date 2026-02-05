Neues Bäckerei-Café: Bäckerei Treiber schließt Plieninger Filiale – und eröffnet neu

1 Melissa Mutlo in der neuen Treiber-Filiale an der Filderhauptstraße in Stuttgart-Plieningen. Foto: Daniel Gräfe

Die Fassade wird gerade gerichtet, die Lampen wurden montiert, jetzt fehlen nur noch die Stühle: Die Bäckerei Treiber eröffnet in Plieningen an der zentralen Filderhauptstraße eine neue Filiale – und schließt die alte in der Goezstraße. Los geht es am 24. Februar – auf doppelter Fläche und mit einem großen Café.

Die alte Filiale wird am 23. Februar zugesperrt. Ein Grund ist die schlechte Frequenz in der Goezstraße, die von der Hauptstraße zu abgelegen ist. Hier hatten bereits ein Metzger und ein Blumengeschäft geschlossen. „Wir leben vom Einzelhandelsmix“, betont Volker Suchy, Einkaufsleiter und Mitglied der Geschäftsführung von Treiber.

Der neue Standort in der Filderhauptstraße 29 biete genau dies. Treiber eröffnet in einem Areal, das die Fellbacher CC Projekt GmbH erworben und dort auch zahlreiche Wohnungen gebaut hat. Das Nachbargeschäft ist Metzger Schneider, die Bushaltestelle liegt gegenüber, unweit gibt es weitere Geschäfte und eine Apotheke. In Sichtweite ist aber auch die Bäckerei-Theke von Kettinger im Discounter Netto sowie die Bäckerei Keim, die ebenfalls ein Café betreibt.

Das neue Café hat 30 Sitzplätze

Vor allem mit Keim konkurriert künftig auch Treiber mit einem großen Café, das der Neubau ermöglichte. Dieses bietet künftig innen 30 Plätze und 16 im Außenbereich, der abgesenkt vom Gehweg entlang der Glasfront verläuft. Dazu kommt ein Frühstücksangebot. Einen Mittagstisch gibt es aber weiterhin nicht. „Uns war der Wohlfühlcharakter wichtig“, sagt Suchy. „Eine Bäckerei muss auch ein Platz zum Verweilen sein.“ Dem schließt sich Verkaufsleiterin Melissa Mutlo an, die von einem „Café für alle Generationen“ spricht.

Mit der Neueröffnung verdoppelt sich nicht nur die Fläche, sondern auch die Zahl der Beschäftigten von fünf auf zehn. Die Mitarbeiterinnen der alten Filiale wechseln in die neue, derzeit werden weitere Beschäftigte in Treiber-Cafés eingelernt. Wie andere Händler profitiert Treiber von studentischen Aushilfen der nahen Uni Hohenheim.

Die Bäckerei Treiber wurde 1905 in Echterdingen gegründet. Mittlerweile wird sie in vierter Generation von Steinenbronn aus in vierter Generation von Katharina Treiber geführt.

Katharina Treiber führt das Familienunternehmen. Foto: Stefanie Schlecht

Das Familienunternehmen expandiert im Raum Stuttgart Schritt für Schritt. Man eröffne maximal ein bis zwei Standorte im Jahr, betont Einkaufsleiter Suchy. Mittlerweile zählt Treiber 41 Filialen mit 700 Beschäftigten.

Die neue Treiber-Filiale an der Plieninger Filderhauptstraße hat auch samstags und sonntags bis abends (18 Uhr) geöffnet. Los geht es an den Werktagen ab 6.30 Uhr, sonntags ab 7.30 Uhr.