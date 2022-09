1 Der Bürgerausschuss mit Ute Kurz, Roswitha Rostek, Ute Kögler, Peter Altdörfer,Michael Müllenbach und Susanne Schlosser sowie „Vielfalt in Hohenkreu“ mit Peter Mayer und Andrea Franz setzen sich für Rücksicht im Straßenverkehr ein. Foto: privat

Der Esslinger Norden setzt auf Einsicht. Er appelliert mit einer Plakataktion an die Vernunft der Verkehrsteilnehmer.















Der Radfahrer, der zentimeterdicht an Fußgängern vorbeirauscht. Der Autofahrer, der haarscharf einen Biker schneidet. Der Motorradfahrer, der dröhnend durch den Ort düst. An sie und ähnliche Zeitgenossen richtet sich eine Plakataktion des Bürgerausschusses Wäldenbronn, Hohenkreuz, Serach und Obertal. Dort wurden Schilder mit flammenden Appellen an alle Verkehrsteilnehmer aufgehängt: „Rücksicht macht sympathisch“ und „Rücksicht tut allen gut“ steht auf den Plakaten.

Alles begann mit einer Klageflut. Von allen Seiten würden immer wieder Beschwerden über rücksichtsloses Verhalten im Straßenverkehr an sie herangetragen, sagt Roswitha Rostek als Vorsitzende des Bürgerausschusses. Die Menschen würden sich vor allem über die Verkehrsdichte und Rücksichtslosigkeit in der Wäldenbronner Straße aufregen – doch auch in anderen Straßen werde mehr Respekt angemahnt: „Man kann aber nicht für jeden eine Extra-Spur einrichten.“ Darum setzten sie und ihre Mitstreiter auf den gesunden Menschenverstand. Zusammen mit dem ehemaligen Vorsitzenden von „Vielfalt in Hohenkreuz“, Gottfried Clauss, so berichtet Roswitha Rostek weiter, sei sie daher vor etwa einem Jahr auf die Idee mit der Plakataktion gekommen. Die Anregungen wurden im Bürgerausschuss vorgetragen und stießen dort auf eine zustimmende Resonanz.

Die Idee war geboren. In Sabine Frisch vom Stadtplanungsamt habe sie eine aufmerksame Zuhörerin für die Aktion gefunden. „Leider hat die Stadt derzeit kein Geld für irgendetwas in diese Richtung“, bedauert Roswitha Rostek. Darum machte sie sich zusammen mit zwei Mitstreiterinnen ans produktive Brainstorming: „Wir haben die Idee weiterentwickelt und uns die Slogans ausgedacht“. Die grafische Umgestaltung aber erwies sich als schwierig: „Das wäre teuer geworden und der Bürgerausschuss hat ja praktisch kein eigenes Geld.“

Das Internet musste helfen. Im weltweiten Netz suchte das Team nach Tipps und Tricks für die Plakat-Aktion. In verschiedenen Städten gibt es laut Roswitha Rostek vergleichbare Projekte: „Am besten gefiel uns die derzeit neue Kampagne der Stadt Leipzig.“ Sie nahm Kontakt zu der Stadtverwaltung auf und stieß auf offene Ohren. Die Frage, ob die Grafik gegen einen Obolus übernommen werden könne, wurde bejaht: „Die Reaktion war supernett.“ Die Grafik konnte verwendet werden, die eigenen Slogans sollten nur noch in dieses fertige Layout eingefügt werden. Doch einen Haken hatte die Sache: Die Stadt Leipzig bestand darauf, dass auch das Einverständnis der beauftragten Werbeagentur eingeholt werden musste. Sie hatte nichts dagegen: „Die Agentur hat uns dann sogar unsere Slogans eingefügt und uns die beiden Entwürfe kostenlos zur Verfügung gestellt.“

Vier Schilder wurden angefertigt, die von der Werbegemeinschaft „Vielfalt in Hohenkreuz“ gesponsort wurden. Hinzu kamen kleine Plakate. Sie sollen zum Schulanfang ab Montag in Geschäften, Schulen, Kindergärten und anderen Anschlagsplätzen aufgehängt werden.