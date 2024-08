Neues aus der Wilhelma: Baby-Triple bei den Bonobos

4 Das nennt man wohl wahre Mutterliebe. Foto: Wilhelma Stuttgart/Julia Hüfner

Am 28. August wurde die fast 30-jährige Chimba zum zweiten Mal Mutter. Binnen weniger Monate ist das der dritte Nachwuchs bei den Wilhelma-Bonobos.











Die Wilhelma-Bonobos haben wieder für Nachwuchs gesorgt: Chimba wurde Ende August zum zweiten Mal Mutter. Sie selbst wurde um 1995 in der heutigen Demokratischen Republik Kongo geboren – dem einzigen Land der Welt, in dem Bonobos in der Natur vorkommen. Es ist davon auszugehen, dass ihre Mutter von Wilderern getötet und Chimba als Haustier verkauft wurde. Als Jungtier kam sie im Diplomatengepäck über Angola nach Portugal. Als sie erwachsen wurde, gab ihr Besitzer sie dort in einen Zoo, wo sie allerdings nicht mit Artgenossen, sondern mit Schimpansen zusammenlebte.