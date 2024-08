Neues aus dem Esslinger Freizeit- und Erlebniscenter: Die Bowlingkugel rollt künftig im „Dick“

10 Lara Steimle-Lochmann überzeugt sich ganz praktisch davon, dass das neue Bowlingcenter im „Dick“ startklar ist. Foto: Roberto Bulgrin

Gut eine Million Besucher werden jedes Jahr im Esslinger Freizeit- und Erlebniscenter „Das Dick“ gezählt. Nun soll es noch attraktiver werden: Vier Millionen Euro investiert die Betreiberfamilie Lochmann in ein Bowlingcenter, das an diesem Freitag eröffnet wird.











Link kopiert

In den USA sind Bowlingcenter schon lange eine große Nummer – mittlerweile setzt sich dieser Freizeittrend auch hierzulande immer stärker durch. Nun rollt die Bowlingkugel auch im Freizeit- und Erlebniscenter „Das Dick“ in der Esslinger Weststadt: Wo sich früher Tanz- und Partybegeisterte in der Diskothek One tummelten, ist mit Bowl & Co. eine moderne Bowlingbahn mit 19 Bahnen und Gastronomie entstanden. Rund vier Millionen Euro hat die Betreiberfamilie Lochmann, unter deren Regie sich das Dick-Center kontinuierlich weiterentwickelt hat, in das neue Angebot investiert. Von diesem Freitag an ist die neue Bowlingbahn geöffnet, von der sich das Center, das schon jetzt Jahr für Jahr mehr als eine Million Besucher verzeichnet, zusätzliche Attraktivität verspricht.