Neues Angebot Kreis Esslingen: Trendsport auch in Unterensingen – Neue Padelhalle mit drei Courts

1 Trendsport bei jedem Wetter: Die neue Padelhalle in Unterensingen. Foto: Frank Haist

Die Padelhalle der Brüder Frank und Daniel Haist öffnet am 21. Februar in Unterensingen (Kreis Esslingen). Zur Eröffnung dürfen Gäste den Trendsport testen.











Der Trendsport Padel darf ab Samstag, 21. Februar, auch in Unterensingen gespielt werden. Dann öffnet die neue Halle von Daniel und Frank Haist in der Seerosenstraße 8. Die beiden haben eine Halle mit drei Courts gebaut.

Das schnelle Spiel, das viele als eine Mischung aus Tennis und Squash beschreiben, hat die Brüder aus Deizisau immer fasziniert. Mit der Fläche nahe der Tennisanlage in Unterensingen haben sie nach Daniel Haists Worten „das ideale Grundstück gefunden“. Mit den Trainern Marina Moreno und Patrick Wolf wollen die Betreiber eine Anlage mit Atmosphäre und attraktiven sportlichen Angeboten schaffen.

Los geht es am Samstag um 12 Uhr mit dem Eröffnungsprogramm. Nach der Begrüßung dürfen die Gäste kostenlos das Spiel ausprobieren. Wer sich mit Ball und Schläger versuchen möchte, muss allerdings Hallenschuhe mitbringen. Danach stehen freies Training, Cardio Padel und Showmatches auf dem Plan. Mit einem Foodtruck, Getränken und DJ Kid 95 feiern die Betreiber zum Start eine Party.

Blick in die neue Padelhalle mit einem Einzel- und zwei Doppelcourts., Foto: Frank Haist

Für erfahrene Spielerinnen und Spiel ist am Sonntag, 22. Februar, ein Eröffnungsturnier geplant. Zwar sind die Startplätze bereits ausgebucht. Wer das Spiel aber erst mal beim Zuschauen kennenlernen will, kann dennoch vorbeischauen. Acht Doppelteams spielen ab 10 Uhr gegeneinander; 25 Minuten pro Spiel sind vorgesehen. Nach der Gruppen- und Finalphase werden die Sieger geehrt.

Der Regelbetrieb auf der neuen Anlage startet am Sonntag um 16 Uhr. Geöffnet ist montags bis sonntags von 8 bis 22 Uhr. Wer den Sport erlernen oder seine Kenntnisse verbessern will, kann über die Homepage Trainerstunden buchen. Für Erwachsene gibt es Einzel-und Gruppentraining; Kinder lernen den Sport erst mal spielerisch. Für die Jungs und Mädchen gibt es neben Trainerstunden Feriencamps. Cardio Padel ist ein Ganzkörper-Workout, das mit kurzen Spielphasen Herz und Kreislauf stärken soll.

Weitere Informationen gibt es online unter: http://padel7.de