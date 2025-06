Neues Angebot in Baltmannsweiler: Einjährige beim Roten Kreuz

Neues Angebot in Baltmannsweiler

1 Die DRK- Jugendleiterin Nadine Seemann (links) ist auch gelernte Erzieherin. Foto:

Das DRK in Baltmannsweiler kann auch Kleinkindbetreuung. Das kostenlose Angebot dürfte landesweit Vorreiter sein und soll die Kleinsten auf Kita und Kindergarten vorbereiten.











Link kopiert

Seit einigen Wochen bietet das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Baltmannsweiler eine regelmäßige Kleinkindbetreuung an. Einmal wöchentlich kommen ein- bis dreijährige Kinder mit erwachsener Begleitung im DRK-Magazin zum gemeinsamen Spielen zusammen. Die Kinderbetreuung will zum sozialen Lernen beitragen und soll auch einen weiteren Bereich der sozialen Angebote des DRK Baltmannsweiler abdecken.

Jeden Donnerstag verwandelt sich der Gruppenraum des Jugendrotkreuzes im neuen DRK-Gebäude in Baltmannsweiler in eine kleine Kindertagesstätte. Wo sonst die jungen Helfer üben, Verletzungen zu versorgen und Verbände anzulegen, sind nun die „Roten Zwergle“ aktiv, krabbeln Ein- bis Dreijährige über den Teppichboden, sausen mit Bobbycars herum, spielen mit Bauklötzen, lassen sich kleine Geschichten vorlesen oder musizieren gemeinsam. An der Wand steht ein großes Regal mit Spielsachen, etliche Stofftiere zum Knuddeln liegen für die Kleinen bereit, darunter auch ein großer Krake. „Den haben wir zusätzlich für das Hospital beschafft. Da können acht Kinder gleichzeitig einen Arm verbinden“, sagt Seemann.

Finanziert vom Ortsverein und von Spenden

Seit Anfang Mai bietet das DRK Baltmannsweiler diese Kleinkindgruppe an. Betreut wird sie von der DRK-Jugendleiterin Nadine Seemann, die als Erzieherin arbeitet. Derzeit kommen vier Kinder mit erwachsener Begleitung für etwa eine Stunde zusammen. Die Kleinkindgruppe ist für die Familien kostenfrei, die Finanzierung wird vom DRK-Ortsverein und über Spenden gewährleistet. Versichert ist das Ganze über den Bereich der Sozialarbeit im DRK, deshalb sollten die Eltern auch Mitglied im Ortsverein werden. In der Regel kann man erst ab dem Alter von sechs Jahren Mitglied im Jugendrotkreuz werden – Kleinkindbetreuung stand bislang in Baltmannsweiler nicht auf dem Programm. „Ich denke, wir sind da sogar landesweit Vorreiter“, sagt Seemann.

Mit der Kindergruppe sei es sicherlich leichter, auch kleinen Kindern das DRK, seine Aufgaben und Grundgedanken nahe zu bringen. „Wir können damit Hemmschwellen abbauen“, sagt Seemann. Nicht zuletzt aber sei die Betreuung für die Kleinen „ein wichtiger Beitrag zur Sozialisation und zum sozialen Lernen. Die Kinder kommen schon früh zusammen, lernen sich kennen, spielen entspannt zusammen und sind das Gemeinsame bereits gewöhnt, wenn sie in den Regelkindergarten kommen“, erklärt die Erzieherin. Sie sehe das Angebot noch in einem größeren, kommunalen Zusammenhang: „Wir haben von der Gemeinde das neue Gebäude erhalten, mit der Kindergruppe können wir nun der Gemeinde etwas zurückgeben“, sagt sie.

Auch ein Senioren-Café ist angedacht

Wie Martin Kuhn, der Vorsitzende des DRK-Ortsvereins, erzählt, sollen die Angebote im sozialen Bereich in der Gemeinde auch unter diesem Aspekt noch weiter ausgebaut werden. So gebe es beim Jugendrotkreuz noch eine Lücke bei den unter Sechsjährigen. „Auch ein Senioren-Café wäre schön. Da würden uns einige rüstige Seniorinnen und Senioren als Helfer gut tun. Hoffen wir, dass sich einige Leute dafür begeistern lassen.“

Die Spielgruppe „Die Roten Zwergle“ für Ein- bis Dreijährige findet donnerstags von 15.30 bis 16.30 Uhr im DRK-Magazin Baltmannsweiler statt. Weitere Infos unter Telefon 0 71 53 / 703 84 46, per Email an jugendrotkreuz@drk-baltmannsweiler.de oder unter www.drk-baltmannsweiler.de