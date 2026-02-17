Bürgermeister schlägt vor: „Jeder Bürokrat sollte Anruf von Palmer bekommen“

1 Ryyan Alshebl (links), Bürgermeister von Ostelsheim (Kreis Calw), wünscht sich Boris Palmer in einem Amt auf Landesebene. Foto: privat, Christoph Schmidt/dpa

Boris Palmer auf Landesebene nach der Landtagswahl? Immer wieder wird der Tübinger OB ins Spiel gebracht – jetzt von einem Grünen-Mitglied. Der Wunsch: Behörden effizienter zu machen.











Der Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir hat gerade eigentlich schon die Schlussworte des Abends gesprochen, da kann Ryyan Alshebl (Grüne) seine Frage, die ihm offenbar unter den Nägel gebrannt hat, nicht mehr zurückhalten: „Wird Boris Minister?“, fragt der Bürgermeister von Ostelsheim (Kreis Calw) bei einer Wahlkampfveranstaltung am Montagabend in Weil der Stadt (Kreis Böblingen) in Richtung des Mannes, der Winfried Kretschmann als Ministerpräsident von Baden-Württemberg beerben möchte.