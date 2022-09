1 Erfolgreich, aber traurig: Die Musiker der Band Wanda – hier noch mit dem nun verstorbenen Bandkollegen Christian Hummer (Mittte): Lukas Hasitschka, Manuel Christoph Poppe, Reinhold Weber und Michael Marco Fitzthum (v. li.) Foto: dpa/Henrik Josef Boerger

Seit zehn Jahren singen Wanda mit Schmäh, mystischen Slogans und morbidem Hedonismus von Eros und Thanatos, von Liebe und Tod. Jetzt wurden die Wiener von der Realität eingeholt: Kurz vor Veröffentlichung ihres fünften Albums „Wanda“ verstarb Keyboarder Christian Hummer.















In der neuen Wanda-Single „Eine Gang“ heißt es: „Nix, was wir tun wird je zur Legende werden – wir san scho froh, wenn wir erst am Ende sterben.“ Nur einer von vielen Songs, der nach dem tragischen Tod ihres Bandgründers und Keyboarders Christian Hummer für immer eine andere Bedeutung haben wird.