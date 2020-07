Unfall in Stuttgart 70-Jähriger verwechselt Gas und Bremse – Motorradfahrer in Lebensgefahr

Ein 70-jähriger Autofahrer prallt an einer Ampel auf der B14 in ein vor ihm stehendes Fahrzeug. Dieses wird unter anderem gegen ein Motorrad geschleudert. Der Biker wird von einem weiteren Auto erfasst. Er schwebt in Lebensgefahr.