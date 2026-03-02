Neueröffnungen im Februar 2026: Matcha, Kunst und Kaiserschmarrn locken im Februar – das ist neu in Stuttgart

Matcha, Kunst und Kaiserschmarrn locken im Februar – das ist neu in Stuttgart

1 Matcha, Kunst und Kaiserschmarrn – das hat im Februar neu in Stuttgart eröffnet. Foto: Tanja Simoncev

Im Februar haben in Stuttgart neue Hotspots eröffnet. Was steckt hinter den Locations, die mit Pizza, Kunst, Kaffee und Kaiserschmarrn locken? Wir haben den Überblick.











Link kopiert

Nach Krankheitswelle, Schlechtwetterphase und schrägen, kosmischen Energien ist nicht nur der anhaltende Sonnenschein eine good News. Nein, es gab auch im Februar ein paar Neueröffnungen, die sich sehen lassen können – und probiert werden sollten.

Yes, die Foodies im Kessel kommen mal wieder voll auf ihre Kosten: Kaiserschmarrn in der Bowl, Matcha zwischen coolen Design-Pieces und Pizza über den Dächern der Stadt. Klingt fast zu schön, um wahr zu sein, stimmt’s?

Seid ihr bereit für die besten Neueröffnungen im Februar? Let’s go:

Nisch

Das neue Art-Café „Nisch“ verspricht nicht nur Kaffee, Croissants und Kuchen, auch Kunst- und Kultur-Events sollen hier schon bald Raum finden. Jeden Tag ist ab 7 Uhr geöffnet – top für alle Frühaufsteher:innen. Und es lässt sich hier auch wunderbar in der Sonne sitzen. Falls es mal regnet, gibt’s drinnen viel Platz zwischen großen Fenstern, bunten Bildern und einem Kronleuchter.

Art-Café Nisch, Reuchlinstr. 22, Stuttgart-West, Di-So 7-19 Uhr

Cumpà

Cumpà ist neu und kann neben Pizza vor allem eines: Ausblick. Über den Dächern der Stadt, auf dem Killesberg, im ehemaligen Bellevue kredenzen dort drei Feuerbacher Freunde seit Mitte Februar: Sauerteigpizza, Caesar Salad aus dem Parmesanlaib, Antipasti und vieles mehr. Cumpà heißt übrigens so viel wie Freund, Bruder, Homie. Schöner wird’s nicht. Ausprobieren!

Cumpà, Stresemannstr. 38, Stuttgart-Nord, Mo-Do 17-23, Fr 17-1, Sa 11.30-1, So 11.30-23.30 Uhr

Juni

Kann es zu viele Orte für Designfans in Stuttgart geben? Natürlich nicht. Gut, dass Juni nun einen zweiten Store eröffnet hat, mitten in der Stadt, auf drei Etagen plus Rutsche! Im coolen Space in der „Fressgasse“ treffen Vintage-Designklassiker auf Matcha, Musik und alles, was inspiriert und Spaß macht.

Juni (zweiter Store), Schulstr. 7, Stuttgart-Mitte, Mo-Sa ab 10 Uhr

Kaiser’s

Kaiserschmarrn mit verschiedenen Toppings und Soßen zum selbst Zusammenstellen: Klingt himmlisch und gibt’s seit Februar im Kaiser’s in den Königsbau Passagen. Dort wird ein bunter Mix angeboten und Kaiserschmarrn in allerlei Ausführungen – darunter ganz klassisch mit Apfelmus, aber a bissle wilder mit Nutella, Oreo, Pistaziencreme und frischen Früchten. Wer sich den Kaiserschmarrn selbst zusammen stellen möchte, kann aus über 15 Toppings und fünf Soßen wählen. Yummy!

Kaiser’s (Königsbau Passagen), Königstr. 26, Stuttgart-Mitte, Mo-Sa 10-20 Uhr

The Fish Sauce

Mitte Februar hat endlich auch The Fish Sauce, zwischen Rosenau und dem neuen Café Nisch eröffnet – in der Ecke in West ist mittlerweile ganz schön was los. Es gibt Pho in verschiedenen Ausführungen, Xoi mit Entrecôte oder Schweinebauch, dazu Wagyu, karamellisiertes Rind, Black Tiger Garnele. Und die Fischsauce als verbindendes Element. Auch vegan wird nicht beiläufig behandelt, sondern als eigenes Kapitel mit Pho, Bun Tron oder Ca Ri Chay.

The Fish Sauce, Rotebühlstr. 117a, Stuttgart-West, Mo–Fr 11.30–15, 17–23, Sa–So 17–23 Uhr, aktuell nur Barzahlung möglich