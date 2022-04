4 In den Räumen des ehemaligen Yaz dreht sich ab Freitag alles um die Avocado – so in etwa soll es auf den Tellern aussehen. Foto: The Avocado Show

Das Coronavirus hat vielen Stuttgarter Gastronom:innen in den letzten Jahren zugesetzt, nicht alle Betriebe konnten sich trotz staatlicher Hilfen halten. Wo früher volles Haus war, herrscht heute Leerstand. Optimist:innen sehen hier aber auch Chancen. Zu diesen Optimistinnen gehört Sonja Merz. Die Volksfestwirtin eröffnet an diesem Wochenende gemeinsam mit ihrer Tochter Katharina Renz an der Calwer Straße in den Räumlichkeiten des ehemaligen Restaurants Yaz die deutschlandweit erste Filiale der Amsterdamer Kette The Avocado Show.