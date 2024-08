Neueröffnung in Stuttgart: Berliner Döner kommt in den Kessel – mit Special am Eröffnungstag

Berliner Döner kommt in den Kessel – mit Special am Eröffnungstag

1 Den Berliner Döner gibt es ab dem 6. September auch im Kessel. Foto: BAM BAM keb’up/Sülo und Emo

Einmal Döner mit allem, bitte – so ist das doch überall, oder? Süleyman, der Gründer von „BAM BAM keb’up“, sagt „Nein!“ Deshalb bringt er seinen Berliner Döner gemeinsam mit seinem Bruder auch bald nach Stuttgart.











„Der Döner in Berlin war für mich schon immer ein Highlight“, sagt der gebürtige Stuttgarter Süleyman, der seinen ganzen Namen lieber für sich behält, aber gerne Sülo genannt wird. „Schon im Flieger wusste ich, wenn ich lande, muss ich erst mal einen Döner essen.“ Zusammen mit seinem Bruder Emrah (oder auch Emo) hat er deshalb die Kette „BAM BAM Keb‘up“ gegründet, die den Berliner Döner auch außerhalb der Metropole bekannt machen soll. Bald eröffnen die beiden ihre erste Filiale in Stuttgart. Doch was macht den Berliner Döner so besonders?

Neueröffnungen in Groß Gerau und Stuttgart

Laut Sülo wird der Berliner Döner unter anderem mit frischem Kalbfleisch belegt – nicht wie in anderen Dönerläden mit Rind- oder Hühnerfleisch. Dazu komme eingelegtes Rotkraut, viel buntes Gemüse und eine große Auswahl an Dönersoßen – fertig sei der „einzigartige Berliner Döner“.

Und sein Erfolg soll ihm recht geben: Seit die Süleyman und Emrah ihre erste Filiale in Heilbronn und zwei weiteren in Frankfurt am Main eröffnet haben, läuft es. Zwei weitere Läden stehen schon in den Startlöchern. Einer davon im Kessel.

Döner für einen Euro am Eröffnungstag

Die Neueröffnung im Schwabenländle am Freitag, 6. September ist für die gebürtigen Stuttgarter ein besonderes Highlight. So freuen sie sich mit ihrem „Lieblingsdöner“ im Gepäck „zu ihren Wurzeln zurückzukehren“. Dementsprechend groß soll die Eröffnungsparty ausfallen: Neben DJs und einem Bartender gebe es für die sparsamen Schwaben am Eröffnungstag in der Marienstraße Döner für nur einen Euro.

Wie der Döner in Stuttgart ankommt, bleibt abzuwarten. In der ersten Filiale in Heilbronn habe sich Sülos „erstes Baby“ – wie er sagt – jedenfalls bereits unter 26 Dönerläden durchgesetzt. Und mit 4,8 Sternen im Google-Ranking steht der Döner auf mehreren Bewertungsplattformen auf Platz eins. Aber nicht nur im Ranking schneide der Kebap von BAM BAM gut ab, auch Promis wie der Rapper „Haftbefehl“ schwören darauf, sagt Süleyman.

Auch was für Veganer?

Pide mit Spinat und Käse Foto: BAM BAM Keb’up/Sülo und Emo

Für Veganer sei das Konzept des Ladens erst einmal nicht ausgelegt, sagt der Inhaber. Dennoch gebe es einige vegetarische Optionen mit Grillgemüse oder Pide mit Spinat und Käse. Ganz ausschließen wollen die Brüder pflanzliche Alternativen jedoch nicht: „Wir versuchen immer am Puls der Zeit zu sein.“