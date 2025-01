Neueröffnung in Esslingen: Die Nachfrage nach Schuheinlagen und Co. wächst

1 Sascha Gieseke (links) und Jochen Greiner setzen in ihrem Ladengeschäft auf eine moderne Atmosphäre. Foto: Roberto Bulgrin

Jochen Greiner und Sascha Gieseke haben in der Küferstraße in Esslingen „Orthosteps“ eröffnet. Dabei setzen sie auf ein modernes Erscheinungsbild und Fachwissen. Obwohl es bei weitem nicht der erste orthopädische Fachbetrieb in der Stadt ist, läuft das Geschäft. Denn die Nachfrage nach Schuheinlagen und Co. wächst.











Link kopiert

Gedeckte Farben, Regale voller orthopädischer Schuhe und Stützstrümpfe sowie der das Ladengeschäft dominierende Tresen: So in etwa sah der Sanitätsfachhandel noch vor 20 Jahren vielerorts aus. Wer bei Orthosteps in der Küferstraße eintritt, findet einen hellen großen Raum vor mit wenig Mobiliar und wenigen Modellen für Bandagen oder Fußeinlagen in knalligen Farben. Die Gründer Sascha Gieseke und Jochen Greiner, die ihr Geschäft im Oktober eröffnet haben, tragen graue Pullis statt weißer Kittel. Sie wollen ein modernes Bild ihrer Branche vermitteln – und das läuft nach Angaben der Eigner sehr gut in den ersten Monaten.