Sehr schön gelegen: der neue Waldbiergarten am Wasserturm in Böblingen Foto: Simon Granville

Im Wald gelegen mit Aussicht bis in den Schönbuch und einem neuen Spielplatz: Der diesen Sommer eröffnete Biergarten in Böblingen gilt bei den Gästen bereits als schönster von ganz Baden-Württemberg. Allerdings gibt es ein Manko.















Böblingen könnte Sindelfingen leicht übertrumpfen. Der auf 550 Meter Höhe gelegene neue Waldbiergarten am Wasserturm bietet bereits eine spektakuläre Aussicht bis zum Schönbuch, die es in der Nachbarstadt so nicht gibt. Deren Oberbürgermeister träumt zwar seit Jahren davon, im Goldbergturm ein Café einzurichten, getan hat sich bisher allerdings nichts. Böblingens Rathauschef will aber noch höher hinaus: Die seit 2018 aus Sicherheitsgründen geschlossene Aussichtsplattform auf dem Wasserturm solle wieder begehbar werden, versprach er – „sobald wir eine gute Lösung gefunden haben“. Damit wäre der Biergarten dann wirklich kaum zu übertreffen.

Eine Herzensangelegenheit für den Brauerei-Chef

Kein Wunder also, dass das Lokal eine Herzensangelegenheit von Werner Dinkelaker und vielen Böblingern ist. Power Tower hieß die Vorgängerkneipe, die etwas verwahrlost und wenig anziehend für die Allgemeinheit wirkte. Der Inhaber der Schönbuch Braumanufaktur ließ das Turmhäuschen, in dem Küche und Toiletten untergebracht sind, renovieren und engagierte mit Kai Hamami einen Wirt aus Sindelfingen, der im Sommerhofenpark den Wiesengarten betreibt. Neben Schönbuch-Bier, die Halbe Ur-Edel aus dem Fass für 3,90 Euro, steht ein Sammelsurium aus schwäbischen Klassikern und bodenständigem Fast Food auf der Karte. Der Gast muss sich selbst bedienen.

Die wie Schneckennudeln gerollten Maultaschen sind offensichtlich hausgemacht und mit einer dichten, fleischlastigen Füllung ausgestattet. Mehr Gemüse hätte den Geschmack sicher verfeinert. Zur großzügigen Portion (8,50 Euro) gehören geschmelzte Zwiebeln, Bratensoße und Kartoffelsalat. Schön angerichtet wird der Vesperteller (8,50 Euro) mit Lyoner, Fleischküchle, Schinkenspeck, Pfefferbeißer und Obatzter. Curry- (4 Euro) und Bratwurst, Rote und Rinderrote (3,80 Euro) stehen zur Auswahl. Schweizer Wurstsalat (8,80 Euro) oder Linsen mit Spätzle und Saiten (7,80 Euro) sind außerdem zu haben. Vegetarier können sich eine Salatplatte für 7,80 Euro bestellen, einen Flammkuchen (8,50 Euro) oder wilde Kartoffeln mit hausgemachter Knoblauch-Mayonnaise (4,70 Euro).

Auf das Essen kommt es gar nicht so an

Die Location ist einfach so herausragend, dass es gar nicht so sehr auf das Essen ankommt. Von Stuttgart aus führt der Schnellradweg direkt auf den Waldbiergarten zu. Kindern können sich auf einem neuen Spielplatz vergnügen, die Erwachsenen allein an der Aussicht oder dem Schattenplatz im Wald erfreuen. Es gibt Aperol Spritz (6 Euro), Kaffee und Kuchen (5,50 Euro) oder Apfelschorle (0,4 Liter für 3,50 Euro). Die Besucher dürfen sich nur nicht darüber ärgern, dass an der Türe des fast 100 Jahre alten Wasserturms ein Schild hängt mit der Aufschrift „Bis auf Weiteres geschlossen“.

Waldbiergarten am Wasserturm, Waldburgstraße 96, Böblingen. Geöffnet von April bis Oktober bei schönem Wetter jeden Tag von 11 bis 22.30 Uhr.

Bewertung

Küche: 3 Sterne

Service: 3 Sterne

Ambiente: 4 Sterne

***** = herausragend, ****= überdurchschnittlich, *** = gut, **= Luft nach oben, * = viel zu verbessern