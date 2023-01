Streit in Nürtingen Geschlagen und ausgeraubt

Am Sonntag geraten in der Bahnhofstraße in Nürtingen (Kreis Esslingen) drei Männer mit einem 24-Jährigen und einem 25-Jährigen in Streit. Das Trio soll die beiden geschlagen und getreten und einem der Opfer den Geldbeutel geraubt haben.