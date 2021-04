1 Bernd Kreis lötet für ein ausgeklügeltes Soundsystem. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Bernd Kreis macht am Schillerplatz zu, die mehrfach prämierte Weinhandlung mit stylisher Weinbar ist bald Vergangenheit. Im Bohnenviertel erfüllt sich der Sommelier und Weinhändler dafür einen lang gehegten Traum. Im Mai will er dort das High Fidelity eröffnen.

Stuttgart - Bernd Kreis war in seinem Leben nicht untätig. Als Sommelier arbeitete er in Baiersbronns Gourmet-Tempel Bareiss und in Vincent Klinks Wielandshöhe, als Weinhändler beliefert er Restaurants und Stuttgarts Weinliebhaber. Buchautor ist er. Und lange führte er auch die Weinbar direkt am Schillerplatz, einen beliebten Treffpunkt samstäglicher Einkäufer und Marktbesucher.